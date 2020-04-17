Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,1422 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1422 руб.

Минимальный курс евро составил 79,7875 руб., максимальный - 80,4775 руб. Было заключено 3834 сделки. Объем торгов составил 12980,4 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,1825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.