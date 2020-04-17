17 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Февраль 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Март 2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Февраль 2020
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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17 апреля 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9441 руб. По... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 76,77 коп. и составил 73,9441 руб.... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:43
Объем денежной базы в узком определении в России на 10 апреля составил 11 трлн 817,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 3 апреля денежная база в России равнялась 11 трлн 567,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 2,16%, или на 250,4 млрд... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:36
ЦБ РФ принял решение снизить базовую ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с нынешнего уровня 0,15% до конца 2020 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
"Чтобы облегчить банкам привлечение фондирования, базовая... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:28
Некоторое смягчение ограничительных мер в ряде регионов, а также постепенная адаптация к условиям привели к некоторому подъему экономической активности в РФ на прошлой неделе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.
"Смягчение ограничительных мер в... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:21
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-398 объемом 50 млрд рублей по цене 99,955% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:21
Экономика еврозоны столкнулась с "резким падение ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Неопределенность очень высока и останется... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:12
В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников. "За последние сутки в России зафиксировано... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:08
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства РФ определять периодичность передачи сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд (ПФР).
Документ был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Временную норму... читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4344 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,39 руб., максимальный -... читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:57
Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) в период с 9 по 15 апреля 2020 года составил $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:51
ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4842 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8135... читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:45
Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта в пятницу опустилась ниже $19 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 мск опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К... читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:43
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 116,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 апреля 2020 года 10:37
Госдума приняла сегодня в третьем чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), предусматривающие снижение минимального размера обеспечения по госконтрактам до 0,5% от цены контракта с 5% в настоящее время.
Эти поправки ранее были подготовлены Минфином и... читать дальше
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