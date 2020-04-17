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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,2791 руб.
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Российская экономика снизится в 2020 году на 5,5% - МВФ
МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%, мировая экономика снизится на 3%. По оценке Фонда, многие страны столкнутся с рецессией в результате ситуации с коронавирусом
 
Бюджет России может недополучить триллион рублей
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон...
 
Россияне стали хуже обслуживать свои долги
В марте по отношению к февралю доля просроченных кредитов существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились "Известия". Больше всего...
 
Уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года
В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. По словам источников...
 
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17 апреля 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,2791 руб.

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17 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 81,2791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
17 апреля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 17 апреля составил 73,9441 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9441 руб. По...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:45
Доллар понизился на 77 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 76,77 коп. и составил 73,9441 руб....    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:43
Денежная база в России за неделю выросла на 250,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 10 апреля составил 11 трлн 817,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 3 апреля денежная база в России равнялась 11 трлн 567,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 2,16%, или на 250,4 млрд...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:36
ЦБ РФ до конца этого года снизит базовую ставку взносов в ФСВ до 0,1% с 0,15%
ЦБ РФ принял решение снизить базовую ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с нынешнего уровня 0,15% до конца 2020 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Чтобы облегчить банкам привлечение фондирования, базовая...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:28
Набиуллина: постепенная адаптация к условиям дает некоторое восстановление экономической активности в РФ
Некоторое смягчение ограничительных мер в ряде регионов, а также постепенная адаптация к условиям привели к некоторому подъему экономической активности в РФ на прошлой неделе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Смягчение ограничительных мер в...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:21
ВТБ разместит 17 апреля однодневные бонды серии КС-3-398 на 50 млрд руб. по цене 99,955% от номинала
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-398 объемом 50 млрд рублей по цене 99,955% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:21
Экономика еврозоны столкнулась с падение ВВП и ухудшением ситуации на рынке труда - Лагард
Экономика еврозоны столкнулась с "резким падение ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Неопределенность очень высока и останется...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:12
В РФ общее число заболевших COVID-19 превысило 32 тыс. человек, прирост за сутки - 4069
В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников. "За последние сутки в России зафиксировано...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:08
В окончательном чтении принят закон, меняющий систему передачи сведений о занятости граждан в ПФР
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства РФ определять периодичность передачи сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд (ПФР).

Документ был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Временную норму...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4344 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4344 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,39 руб., максимальный -...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:57
Чистый приток капитала в акции и облигации РФ составил за неделю $100 млн
Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) в период с 9 по 15 апреля 2020 года составил $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:51
Банк России 15 апреля продал валюту на 13 млрд руб.
ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 73,8135 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4842 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8135...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:45
Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост
Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта в пятницу опустилась ниже $19 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 мск опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К...    читать дальше
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17 апреля 2020 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 116,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 116,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 апреля 2020 года 10:37
Закон о снижении до 0,5% минимального размера обеспечения по госконтрактам принят в третьем чтении
Госдума приняла сегодня в третьем чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), предусматривающие снижение минимального размера обеспечения по госконтрактам до 0,5% от цены контракта с 5% в настоящее время.

Эти поправки ранее были подготовлены Минфином и...    читать дальше
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