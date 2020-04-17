ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,7119 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 74,7119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,74 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9441 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 76,77 коп. и составил 73,9441 руб.... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 10 апреля составил 11 трлн 817,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 3 апреля денежная база в России равнялась 11 трлн 567,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 2,16%, или на 250,4 млрд... На 3 апреля денежная база в России равнялась 11 трлн 567,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 2,16%, или на 250,4 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ принял решение снизить базовую ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с нынешнего уровня 0,15% до конца 2020 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции. "Чтобы облегчить банкам привлечение фондирования, базовая... "Чтобы облегчить банкам привлечение фондирования, базовая... читать дальше

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Некоторое смягчение ограничительных мер в ряде регионов, а также постепенная адаптация к условиям привели к некоторому подъему экономической активности в РФ на прошлой неделе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу. "Смягчение ограничительных мер в... "Смягчение ограничительных мер в... читать дальше

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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-398 объемом 50 млрд рублей по цене 99,955% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Экономика еврозоны столкнулась с "резким падение ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Неопределенность очень высока и останется... читать дальше

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В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников. "За последние сутки в России зафиксировано... читать дальше

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства РФ определять периодичность передачи сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд (ПФР). Документ был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Временную норму... Документ был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Временную норму... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4344 руб. Минимальный курс юаня составил 10,39 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,39 руб., максимальный -... читать дальше

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Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) в период с 9 по 15 апреля 2020 года составил $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше

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ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4842 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8135... читать дальше

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Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта в пятницу опустилась ниже $19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 мск опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К... Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 мск опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 116,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Госдума приняла сегодня в третьем чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), предусматривающие снижение минимального размера обеспечения по госконтрактам до 0,5% от цены контракта с 5% в настоящее время. Эти поправки ранее были подготовлены Минфином и... Эти поправки ранее были подготовлены Минфином и... читать дальше

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