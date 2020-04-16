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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5302 руб.
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16 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5302 руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 423 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5302 руб. Минимальный курс юаня составил 10,42 руб., максимальный - 10,6082 руб. Было заключено 414 сделок. Объем торгов составил 1641,93 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4909 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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