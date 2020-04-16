Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля

16 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4126,35 (+68,36) руб./грамм; на серебро - 37,23 (+0,33) руб./грамм; на платину - 1907,22 (+58,64) руб./грамм; на палладий - 5315,72 (+33,05) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,11 пункта (0,645%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2515,05 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40536,414 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 220,348 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2887 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7711 руб. Минимальный курс евро составил 80,25 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,25 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 423 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5302 руб. Минимальный курс юаня составил 10,42 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,42 руб., максимальный -... читать дальше

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Минфин Белоруссии планирует 29 апреля собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор... Сбор... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на восходящем импульсе вместе с внешними рынками. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%) из-за... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%) из-за... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 001Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Нефть Brent перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК, WTI остается в плюсе. Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором... Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,90% годовых.... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,90% годовых.... читать дальше

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АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) 17 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-03 объемом 1-2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 11% годовых, ему... Ориентир ставки 1-го купона - 11% годовых, ему... читать дальше

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Список системообразующих компаний необходимо создать на уровне каждого субъекта Федерации, считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Сейчас имеется список системообразующих компаний федерального уровня, которые влияют на все сектора экономики.... читать дальше

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Отраслевая ассоциация производителей и ритейлеров попросила премьер-министра РФ разрешить работу ремонтным сервисам и магазинам бытовой техники и электроники, закрытым из-за ограничений в рамках мер по борьбе с COVID-19. Соответствующее письмо главе правительства Михаилу... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам. "Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят... "Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят... читать дальше

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Спрос на жилую недвижимость в России может упасть на 50% после завершения режима самоизоляции, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. "Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос запал уже на 30%, и в дальнейшем мы видим, что такая ситуация будет развивать... читать дальше

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