ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 81,2791 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 81,2791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,60 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,38 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2546,99 (+1,92%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в России в первые две недели апреля составила 1534,9 тыс. тонн (в пересчете с коэффициентом 7,33 - 11,25 млн баррелей в сутки), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. Этот уровень был на 6 тыс. тонн... Этот уровень был на 6 тыс. тонн... читать дальше

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Цены на жилье в Китае в марте возобновили подъем на фоне постепенного восстановления деловой активности после снятия ограничительных мер в стране. Средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая выросла в прошлом месяце на 0,12% по сравнению с февралем,... Средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая выросла в прошлом месяце на 0,12% по сравнению с февралем,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 9 апреля по 16 апреля) - 73,0457 руб. за доллар, минимальное значение - 71,1167 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,09 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,96/76,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 16 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,52/82,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам в текущих непростых условиях подготовить предложения по поддержке таких сфер экономики как строительство, гражданская авиапромышленность и легкая промышленность. "Президент уже поручил выделить средства... "Президент уже поручил выделить средства... читать дальше

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Ситуация в экономике Москвы стабильная, сообщили "Интерфаксу" в четверг в оперативном штабе по экономике. "Пока ситуация стабильная: падение экономики составляет всего 10-20% по сравнению с прошлым годом", - подчеркнули в штабе "Пока ситуация стабильная: падение экономики составляет всего 10-20% по сравнению с прошлым годом", - подчеркнули в штабе По словам собеседника агентства,... По словам собеседника агентства,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 81,2791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 74,7119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ЦБ РФ при принятии решения о способе и сроке продажи Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию, сообщили журналистам в пресс-службе Банка России. "При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России... читать дальше

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В парламентском большинстве приступят к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переводом значительной части работников на дистанционную работу из-за угрозы коронавируса, сообщил "Интерфаксу" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась в правительство с предложением не индексировать с июля тарифы на газ для населения, сообщил в ходе видеоконференции Совета Федерации замруководителя службы Виталий Королев. "Тарифы на газ являются базовыми... "Тарифы на газ являются базовыми... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2020 года снизился на 0,1% по сравнению с январем, когда был зафиксирован рост показателя на 2,3%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2019 года промпроизводство упало на 1,9%. Динамика обоих показателей... читать дальше

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Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов. Как сообщил "Интерфаксу"... Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

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