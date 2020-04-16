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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 74,7119 руб.
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Председатель комитета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Алексей Федоров рассказал "Российской газете", как интернет-магазины и сервисы доставки продуктов справляются с резко возросшим потоком заказов с доставкой...
 
Девелоперы просят разморозить стройки
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16 апреля 2020 года 12:51

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 74,7119 руб.

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16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 74,7119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,74 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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16 апреля 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 16 апреля растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,38 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2546,99 (+1,92%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 13:15
Добыча нефти в России в первой половине апреля держалась я на мартовском уровне
Среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в России в первые две недели апреля составила 1534,9 тыс. тонн (в пересчете с коэффициентом 7,33 - 11,25 млн баррелей в сутки), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Этот уровень был на 6 тыс. тонн...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 13:07
В марте цены на жилье в КНР возобновили подъем
Цены на жилье в Китае в марте возобновили подъем на фоне постепенного восстановления деловой активности после снятия ограничительных мер в стране.

Средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая выросла в прошлом месяце на 0,12% по сравнению с февралем,...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,0457 руб.
Максимальное значение за неделю (с 9 апреля по 16 апреля) - 73,0457 руб. за доллар, минимальное значение - 71,1167 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,09 руб.

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16 апреля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 16 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,96/76,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,96/76,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 16 коп., средний...
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16 апреля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 79,52/82,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,52/82,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
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16 апреля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,05/76,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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16 апреля 2020 года 12:59
Мишустин поручил подготовить меры по поддержке строительства, гражданского авиапрома и легпрома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам в текущих непростых условиях подготовить предложения по поддержке таких сфер экономики как строительство, гражданская авиапромышленность и легкая промышленность.

"Президент уже поручил выделить средства...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:51
Экономика Москвы упала всего на 10-20% в годовом сравнении - оперштаб по экономике
Ситуация в экономике Москвы стабильная, сообщили "Интерфаксу" в четверг в оперативном штабе по экономике.

"Пока ситуация стабильная: падение экономики составляет всего 10-20% по сравнению с прошлым годом", - подчеркнули в штабе

По словам собеседника агентства,...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:51
ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 81,2791 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 81,2791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,60 коп.

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16 апреля 2020 года 12:51
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 74,7119 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 74,7119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2020 года 12:43
При принятии решения о продаже АТБ ЦБ РФ учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию
ЦБ РФ при принятии решения о способе и сроке продажи Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию, сообщили журналистам в пресс-службе Банка России. "При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:35
В Трудовом кодексе РФ может появиться новый раздел - о дистанционной работе
В парламентском большинстве приступят к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переводом значительной части работников на дистанционную работу из-за угрозы коронавируса, сообщил "Интерфаксу" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:26
ФАС предложила правительству не индексировать тарифы на газ для населения в июле
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась в правительство с предложением не индексировать с июля тарифы на газ для населения, сообщил в ходе видеоконференции Совета Федерации замруководителя службы Виталий Королев.

"Тарифы на газ являются базовыми...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:18
Промпроизводство в еврозоне в феврале снизилось на 0,1%, как и ожидалось
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2020 года снизился на 0,1% по сравнению с январем, когда был зафиксирован рост показателя на 2,3%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2019 года промпроизводство упало на 1,9%. Динамика обоих показателей...    читать дальше
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16 апреля 2020 года 12:10
Саудовская Аравия разместила евробонды на $7 млрд при спросе свыше $50 млрд
Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов.

Как сообщил "Интерфаксу"...    читать дальше
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