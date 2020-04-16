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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 апреля составил 74,7118 руб.
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16 апреля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 апреля составил 74,7118 руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7118 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 9973 пункта. Минимальная цена 74,3325 руб., максимальная - 75,0475 руб. Была заключена 17171 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 64393 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,3675 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2020 года 13:15
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По состоянию на 13:00 мск 16 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,96/76,2 руб.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,52/82,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
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