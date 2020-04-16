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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 113,6 млрд руб.
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16 апреля 2020 года 09:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 113,6 млрд руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 113,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 205,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,38 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2546,99 (+1,92%) пункта, минимальное -... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:15
Среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в России в первые две недели апреля составила 1534,9 тыс. тонн (в пересчете с коэффициентом 7,33 - 11,25 млн баррелей в сутки), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. Этот уровень был на 6 тыс. тонн... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:07
Цены на жилье в Китае в марте возобновили подъем на фоне постепенного восстановления деловой активности после снятия ограничительных мер в стране. Средняя стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах Китая выросла в прошлом месяце на 0,12% по сравнению с февралем,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,0457 руб.
Максимальное значение за неделю (с 9 апреля по 16 апреля) - 73,0457 руб. за доллар, минимальное значение - 71,1167 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,09 руб. Это автоматическое сообщение.
.16 апреля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 16 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,96/76,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,96/76,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 16 коп., средний...
.16 апреля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,52/82,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
.16 апреля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,05/76,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
.16 апреля 2020 года 12:59
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам в текущих непростых условиях подготовить предложения по поддержке таких сфер экономики как строительство, гражданская авиапромышленность и легкая промышленность. "Президент уже поручил выделить средства... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:51
Ситуация в экономике Москвы стабильная, сообщили "Интерфаксу" в четверг в оперативном штабе по экономике. "Пока ситуация стабильная: падение экономики составляет всего 10-20% по сравнению с прошлым годом", - подчеркнули в штабе По словам собеседника агентства,... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:51
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 81,2791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 60,60 коп. Это автоматическое сообщение.
.16 апреля 2020 года 12:51
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 74,7119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,74 коп. Это автоматическое сообщение.
.16 апреля 2020 года 12:43
ЦБ РФ при принятии решения о способе и сроке продажи Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию, сообщили журналистам в пресс-службе Банка России. "При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:35
В парламентском большинстве приступят к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переводом значительной части работников на дистанционную работу из-за угрозы коронавируса, сообщил "Интерфаксу" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:26
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась в правительство с предложением не индексировать с июля тарифы на газ для населения, сообщил в ходе видеоконференции Совета Федерации замруководителя службы Виталий Королев. "Тарифы на газ являются базовыми... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:18
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2020 года снизился на 0,1% по сравнению с январем, когда был зафиксирован рост показателя на 2,3%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2019 года промпроизводство упало на 1,9%. Динамика обоих показателей... читать дальше
.16 апреля 2020 года 12:10
Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов. Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
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