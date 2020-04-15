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15 апреля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 132,89 пункта (5,049%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2498,94 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 апреля снизилась на 4,10% и составила 40756,762 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40756,762 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1741,401 млрд руб., или на...
.15 апреля 2020 года 19:38
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций МКХ "Еврохим" серии БО-001Р-08 на 25 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:24
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 15-летние облигации серии 001P-10 ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,2957 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2957 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 915 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4838 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4043 руб., максимальный -... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1054 руб. Минимальный курс евро составил 80,4675 руб.,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:00
Рынок акций РФ завершил торги в среду резким снижением индексов МосБиржи и РТС вместе с внешними фондовыми площадками и дешевеющей нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19 В Азии в среду преобладала негативная... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:48
ВВП Индии может снизиться в текущем финансовом году впервые за 40 лет в связи с продлением властями страны периода изоляции с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщалось, премьер-министр Индии Нарендра Моди 14 апреля продлил срок... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:36
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания. "Я не рассчитываю на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:25
Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на рост запасов нефти в стране по итогам 12-й недели подряд. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:20
Ростуризм направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко новые предложения по поддержке пострадавших от коронавируса предприятий, связанных с туризмом - это отели, дома отдыха и санатории, турфирмы, транспортные компании, компании сферы развлечений, следует из письма, подписанного... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:09
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:59
Европейский союз мобилизует более 20 млрд евро для преодоления гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса в мире, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Глобальное... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:50
Отрицательная переоценка долевых и долговых ценных бумаг на балансах банков, учитываемых по справедливой стоимости на 20 марта, составила около 300 млрд рублей, из них 195 млрд рублей пришлось на государственные системно значимые банки (СЗКО), говорится в обзоре рисков... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:41
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в среду упал ниже рубежа 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля, на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и падения нефти из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина... читать дальше
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