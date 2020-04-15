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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0318 руб.
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15 апреля 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0318 руб.

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15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,4025 руб., максимальный - 74,8775 руб. Было заключено 17893 сделки. Объем торгов составил 57029,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,61 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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