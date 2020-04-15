Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,7887 руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5787 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7887 руб.

Минимальный курс евро составил 80,4475 руб., максимальный - 81,23 руб. Было заключено 3750 сделок. Объем торгов составил 13158,14 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,21 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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