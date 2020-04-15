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15 апреля 2020 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 апреля
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15 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4057,99 (+13,51) руб./грамм; на серебро - 36,9 (+0,34) руб./грамм; на платину - 1848,58 (+38,3) руб./грамм; на палладий - 5282,67 (+26,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в среду, негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой... читать дальше
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.15 апреля 2020 года 15:30
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.15 апреля 2020 года 15:30
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В четверг, 16 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,25 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.15 апреля 2020 года 15:30
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.15 апреля 2020 года 15:23
По итогам марта 2020 года нетто-продажи ОФЗ иностранными инвесторами составили 161 млрд рублей, говорится в комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Минфин России в марте отказался от проведения аукционов ОФЗ из-за нестабильной... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5787 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7887 руб. Минимальный курс евро составил 80,4475 руб., максимальный -... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:09
Структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился на фоне роста наличных денег в обращении - ЦБ РФ
В марте структурный профицит ликвидности снизился, чему способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России, отмечается в выпуске комментария ЦБ РФ "Ликвидность... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:00
ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4057,99 (+13,51) руб./грамм; на серебро - 36,9 (+0,34) руб./грамм; на платину - 1848,58 (+38,3) руб./грамм; на палладий - 5282,67 (+26,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.15 апреля 2020 года 14:54
Во 2-м квартале экономика Великобритании может продемонстрировать рекордный спад на фоне предпринимаемых в стране мер для сдерживания распространения коронавируса, сообщило британское Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). По... читать дальше
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Чистая прибыль Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA), второго по величине активов банка США, в первом квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза и составила $3,54 млрд, или $0,4 в расчете на акцию, по сравнению с $6,87 млрд, или $0,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше
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.15 апреля 2020 года 14:38
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