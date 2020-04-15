Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4344 руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4344 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3866 руб., максимальный - 10,74 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 288,67 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,74 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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