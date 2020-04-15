Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 205,8 млрд руб.

15 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 205,8 млрд руб.

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ЦБ РФ понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2020 года с 3,4-3,9 трлн рублей до 2,1-2,7 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора. "Это учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, временную приостановку... "Это учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, временную приостановку... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в среду, негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой... читать дальше

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Власти Москвы дополнительно выделяют 7 млрд рублей на поддержку москвичей, потерявших работу на фоне ситуации с Covid-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по экономике в среду. "Дополнительно выделили уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые... "Дополнительно выделили уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые... читать дальше

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В четверг, 16 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 3041,99 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В четверг, 16 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 16 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 55250,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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По итогам марта 2020 года нетто-продажи ОФЗ иностранными инвесторами составили 161 млрд рублей, говорится в комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Минфин России в марте отказался от проведения аукционов ОФЗ из-за нестабильной... Минфин России в марте отказался от проведения аукционов ОФЗ из-за нестабильной... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5787 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7887 руб. Минимальный курс евро составил 80,4475 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 80,4475 руб., максимальный -... читать дальше

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В марте структурный профицит ликвидности снизился, чему способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России, отмечается в выпуске комментария ЦБ РФ "Ликвидность... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4057,99 (+13,51) руб./грамм; на серебро - 36,9 (+0,34) руб./грамм; на платину - 1848,58 (+38,3) руб./грамм; на палладий - 5282,67 (+26,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Во 2-м квартале экономика Великобритании может продемонстрировать рекордный спад на фоне предпринимаемых в стране мер для сдерживания распространения коронавируса, сообщило британское Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). По... По... читать дальше

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Чистая прибыль Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA), второго по величине активов банка США, в первом квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза и составила $3,54 млрд, или $0,4 в расчете на акцию, по сравнению с $6,87 млрд, или $0,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 92,91 пункта (3,53%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2538,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2617,19 (-0,56%) пункта,... читать дальше

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Белоруссия в этом году может резко увеличить расходы на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего долга, сумма этих расходов может превысить 8% ВВП, считают в Нацбанке Белоруссии (НББ). "В 2020 году ожидается довольно резкий рост трат на обслуживание и погашение... "В 2020 году ожидается довольно резкий рост трат на обслуживание и погашение... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на уровне "ruA" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, поступление средств от продажи компании IPSCO... Как отмечает агентство, поступление средств от продажи компании IPSCO... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. (SPB: UNH) в первом квартале 2020 года снизилась на 2,5% - до $3,382 млрд, или $3,52 в расчете на акцию, по сравнению с $3,467 млрд, или $3,565 на акцию, за аналогичный период... читать дальше

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