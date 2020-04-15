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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 205,8 млрд руб.
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15 апреля 2020 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 205,8 млрд руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 205,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 180,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в среду, негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой... читать дальше
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.15 апреля 2020 года 15:30
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В марте структурный профицит ликвидности снизился, чему способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России, отмечается в выпуске комментария ЦБ РФ "Ликвидность... читать дальше
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Чистая прибыль Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA), второго по величине активов банка США, в первом квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза и составила $3,54 млрд, или $0,4 в расчете на акцию, по сравнению с $6,87 млрд, или $0,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше
.15 апреля 2020 года 14:45
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.15 апреля 2020 года 14:38
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Чистая прибыль крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. (SPB: UNH) в первом квартале 2020 года снизилась на 2,5% - до $3,382 млрд, или $3,52 в расчете на акцию, по сравнению с $3,467 млрд, или $3,565 на акцию, за аналогичный период... читать дальше
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