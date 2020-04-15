Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2539,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1236,65 млрд руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 апреля составили по Российской Федерации 2539,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2366,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2553,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2355,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 апреля составили 1236,65 млрд руб. против 1242,63204 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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