Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,21 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,21 руб.

Минимальный курс евро составил 79,925 руб., максимальный - 80,4325 руб. Было заключено 2988 сделок. Объем торгов составил 10996,39 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,3975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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