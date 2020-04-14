Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля

14 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4044,48 (+71,65) руб./грамм; на серебро - 36,56 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1810,28 (+72,84) руб./грамм; на палладий - 5256,4 (+136,27) руб./грамм.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1409 руб. Минимальный курс евро составил 79,79 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,79 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 409 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3932 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3161 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3161 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1969 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Лидерами роста выступали обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне 8-летних рекордов по золоту. Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225... Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225... читать дальше

.

Американский авиастроительный концерн Boeing в первом квартале 2020 года сократил поставки пассажирских самолетов почти втрое - до 50 самолетов против 149 за аналогичный период 2019 года. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что Boeing поставит 60... читать дальше

.

Министры финансов и главы центральных банков стран "большой семерки" (G7) заявили о готовности предоставить бедным странам отсрочки платежей по обслуживанию долга, если это решение поддержат страны "большой двадцатки" (G20) и Парижского клуба. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

.

Международный валютный фонд (МВФ) существенно скорректировал прогнозы экономического развития стран Балтии, что в основном связано с распространением в мире нового коронавируса. МВФ в апрельском обзоре перспектив мировой экономики World Economic Outlook предполагает,... МВФ в апрельском обзоре перспектив мировой экономики World Economic Outlook предполагает,... читать дальше

.

За время пандемии коронавируса в мире умерли 120 тыс. 568 человек, сообщается на сайте Worldometers, где собрана статистика по COVID-19. Всего в мире зарегистрировано около 2 млн случаев коронавируса. Выздоровели 459 тыс. пациентов. Больше всего смертей от коронавируса... Больше всего смертей от коронавируса... читать дальше

.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Казахстана в 2020 году на 2,5%, сообщается в апрельском обзоре МВФ (World Economic Outlook: The Great Lockdown). Ранее МВФ ожидал роста ВВП Казахстана в 2020 году на уровне 3,9%. Фонд также изменил прогноз по... Фонд также изменил прогноз по... читать дальше

.

Туристический бизнес Италии потерял как минимум 22 млрд евро из-за кризиса, связанного с коронавирусом, сообщает портал RFI. "Пасха - традиционно начало высокого туристического сезона в Италии. Обычно отели в это время повышают цены, но сегодня они закрыты, как и все... "Пасха - традиционно начало высокого туристического сезона в Италии. Обычно отели в это время повышают цены, но сегодня они закрыты, как и все... читать дальше

.

Июньские фьючерсы на золото достигли 14 апреля на Comex $1788,8 за унцию (по состоянию на 17:26 мск). По оценке MarketWatch, это близко к максимальному с 2011 года уровню. Поддержку ценам оказывают опасения относительно состояния мировой экономики, а также квартальных... Поддержку ценам оказывают опасения относительно состояния мировой экономики, а также квартальных... читать дальше

.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) вновь ухудшила прогноз выручки пассажирских авиакомпаний мира в 2020 году из-за пандемии COVID-19: теперь ждет падения показателя на 55% в сравнении с прошлым годом, что эквивалентно $314 млрд. В начале марта IATA... В начале марта IATA... читать дальше

.

Фондовые индексы США уверенно растут, прибавляя примерно по 3%. Росту оптимизма на рынке способствуют надежды на скорое прохождение пика пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Накануне директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3167 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7575 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 72,7575 руб.,... читать дальше

.

Международная сеть отелей Marriott International Inc. ожидает падения выручки в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) почти на четверть по итогам первого квартала из-за вспышки коронавирусной инфекции. По предварительным данным компании, показатель... По предварительным данным компании, показатель... читать дальше

.

Многие жителей Москвы - 39% - признались, что серьезно потеряли в доходах в результате пандемии коронавируса COVID-19 и мер борьбы с его распространением, свидетельствуют данные исследования компании Ромир, проведенного в апреле. С работой ситуация также непростая: 12% остались... читать дальше

.