Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3947 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3947 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3771 руб., максимальный - 10,475 руб. Было заключено 47 сделок. Объем торгов составил 176,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3771 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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