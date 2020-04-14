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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в марте ускорилась до 0,6%
В марте потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,8%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%
 
Более четверти компаний РФ планируют снижать зарплаты
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, пишут "Известия", приводя данные ежеквартального исследования, проведенного аналитиками сервиса hh.ru. Впрочем, это всего...
 
Госпомощь в кризис: приоритет отдан крупнейшим
Правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих организаций, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа. Критерии были утверждены правительственной комиссией 10 апреля, говорил министр экономического...
 
Рост цен на связь в РФ в 2020 г. может превысить 20%
Рост тарифов на связь в 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, пишет "Коммерсант", ознакомившись с отчетом TelecomDaily. По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора,...
 
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14 апреля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Март 2020

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 апреля 2020 года 11:33
Европейские рынки акций торгуются в плюсе
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растут в ходе торгов на фоне заявлений ряда стран о подготовке к постепенной отмене ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Европейские биржи были закрыты в пятницу и понедельник в связи с пасхальными...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 11:24
Цены на гречку и пшено в России ускорили рост
На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был существенно ниже - 1 000 рублей. Средняя...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 11:20
ВТБ разместит 14 апреля однодневные бонды серии КС-3-365 на 50 млрд руб. по цене 99,985% от номинала
4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-365 объемом 50 млрд рублей по цене 99,985% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 11:14
Общее число заболевших Covid-19 в России достигло 21,1 тыс. человек - оперштаб
Свыше 2,7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки (+15%), из них почти 1,5 тыс. - в Москве, сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 2 774 в 51 регионе", -...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 11:07
Во 2-м квартале падение ВВП развитых стран может составить из-за коронавируса 35% - Goldman Sachs
Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35% во 2-м квартале по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Столь существенный спад превысит в 4 раза...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3947 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3947 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3771 руб., максимальный -...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:54
"Открытие холдинг" допустил второй техдефолт, не исполнив обязательства по оферте на почти 7 млрд руб.
"Открытие холдинг" допустил уже второй техдефолт по выпуску облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей, не исполнив в срок обязательства по досрочному погашению облигаций на сумму 6,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Обязательство по досрочному погашению...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:54
Продажи мобильных телефонов в Китае растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения
Продажи мобильных телефонов в Китае в марте подскочили на 241%, или в 3,4 раза, относительно февраля, до 21,8 млн единиц, хотя и снизились на 23% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР

Продажи растут на фоне...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:48
Кризис позволит привлечь российские инвестиции в отечественные курорты - эксперт
Кризисная ситуация в туристической отрасти, связанная с распространением коронавируса и закрытием границ, должна стимулировать российских инвесторов переключить интерес на развитие отечественных курортов, считает председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 73,2586 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2586...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:41
"Северсталь" в 1-м квартале увеличила выплавку стали на 5% к 4-му кварталу, год к году - сократила на 6%
ПАО "Северсталь" в 1-м квартале 2020 года увеличило выплавку стали на 5% по сравнению с IV кварталом, до 2,85 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с 1-м кварталом 2019 года выпуск металла сократился на 6%.

Консолидированные продажи стальной продукции группы...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:34
Германия рассчитывает, что проект "Северный поток 2" будет реализован - посол ФРГ в Москве
"Северный поток 2" важен для энергетической политики Германии, ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США и надеется на реализацию проекта, несмотря на кризисную ситуацию, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Что касается "Северного потока 2", то я,...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:27
В 1-м квартале рост казахстанского ВВП составил 2,7%
В 1-м квартале т.г. рост ВВП Казахстана составил 2,7%, сообщил сегодня министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

"За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%. Годовая инфляция составила 6,4%", - сказал...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 73,2932 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2932...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на...    читать дальше
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14 апреля 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 14 апреля растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,46 пункта (1,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2659,31 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,33 пункта (1,629%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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