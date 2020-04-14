ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,5245 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 73,5245 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,70 коп.

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растут в ходе торгов на фоне заявлений ряда стран о подготовке к постепенной отмене ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Европейские биржи были закрыты в пятницу и понедельник в связи с пасхальными... читать дальше

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На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был существенно ниже - 1 000 рублей. Средняя... Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был существенно ниже - 1 000 рублей. Средняя... читать дальше

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4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-365 объемом 50 млрд рублей по цене 99,985% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Свыше 2,7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки (+15%), из них почти 1,5 тыс. - в Москве, сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 2 774 в 51 регионе", -... читать дальше

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Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35% во 2-м квартале по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус. Столь существенный спад превысит в 4 раза... Столь существенный спад превысит в 4 раза... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3947 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3771 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3771 руб., максимальный -... читать дальше

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"Открытие холдинг" допустил уже второй техдефолт по выпуску облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей, не исполнив в срок обязательства по досрочному погашению облигаций на сумму 6,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство по досрочному погашению... Обязательство по досрочному погашению... читать дальше

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Продажи мобильных телефонов в Китае в марте подскочили на 241%, или в 3,4 раза, относительно февраля, до 21,8 млн единиц, хотя и снизились на 23% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР Продажи растут на фоне... Продажи растут на фоне... читать дальше

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Кризисная ситуация в туристической отрасти, связанная с распространением коронавируса и закрытием границ, должна стимулировать российских инвесторов переключить интерес на развитие отечественных курортов, считает председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2586... читать дальше

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ПАО "Северсталь" в 1-м квартале 2020 года увеличило выплавку стали на 5% по сравнению с IV кварталом, до 2,85 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с 1-м кварталом 2019 года выпуск металла сократился на 6%. Консолидированные продажи стальной продукции группы... Консолидированные продажи стальной продукции группы... читать дальше

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"Северный поток 2" важен для энергетической политики Германии, ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США и надеется на реализацию проекта, несмотря на кризисную ситуацию, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр. "Что касается "Северного потока 2", то я,... "Что касается "Северного потока 2", то я,... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. рост ВВП Казахстана составил 2,7%, сообщил сегодня министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов. "За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%. Годовая инфляция составила 6,4%", - сказал... "За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%. Годовая инфляция составила 6,4%", - сказал... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2932... читать дальше

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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,46 пункта (1,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2659,31 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,33 пункта (1,629%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,33 пункта (1,629%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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