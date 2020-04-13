.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4343 руб.
.
13 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4343 руб.
|0
13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4343 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3741 руб., максимальный - 10,4775 руб. Было заключено 270 сделок. Объем торгов составил 564,37 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4539 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 апреля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,01 пункта (1,83%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2628,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 апреля снизилась на 1,14% и составила 42458,935 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42458,935 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 489,348 млрд руб., или на...
.13 апреля 2020 года 19:23
ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52%... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:22
АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР серии 001Р-06 на 5 млрд рублей со сроком 3 года рейтинг «AAA(RU)», говорится в сообщении агентства. «По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:18
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 4,89% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-242R номинальным объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Данный выпуск гасится в апреле 2025 года. По выпуску предусмотрен один... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,5599 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5599 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3672 руб. Минимальный курс евро составил 80,075 руб.,... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4343 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3741 руб., максимальный -... читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:00
Рынок акций РФ, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил понедельник в существенном минусе. В Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции и Евросоюзе биржи были закрыты в связи праздником - Пасхальным понедельником. Азиатские рынки... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:55
С начала апреля доля новых пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых отсутствуют клинические симптомы заболевания, выросла более чем вдвое, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. "В структуре вчерашних выявлений... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:51
Цены на нефть повышаются в ходе волатильных торгов в понедельник на следующий день после заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $31,99 за баррель,... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:45
Статистика регистрации залогов в дни, объявленные нерабочими в связи с эпидемией коронавируса, указывает на постепенное охлаждение кредитной активности. Согласно федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:38
В Роспотребнадзоре надеются, что рост количества заболевших коронавирусом продлится не больше недели
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что есть надежда на прекращение роста заболевших коронавирусной инфекцией уже через неделю. "Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, и об этом уже Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер)... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:31
В этом году выручка мировых производителей полупроводников сократится на 0,9% и составит $415,4 млрд по сравнению с $419,1 млрд в прошлом году, ожидает исследовательская компании Gartner. Таким образом, аналитики очень сильно ухудшили прогноз - на $55 млрд. Ранее... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:25
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-10 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля с 12:00 МСК до 16:00... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:23
Внутренний туризм может возобновиться в июле, при этом российским курортам придется снижать цены на 20-40%, чтобы привлечь туристов после пандемии, считает гендиректор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев. "Если ситуация с коронавирусом пойдет по позитивному... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.