Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4343 руб.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4343 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3741 руб., максимальный - 10,4775 руб. Было заключено 270 сделок. Объем торгов составил 564,37 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4539 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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