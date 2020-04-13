Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 апреля

13 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3972,83 (-12,27) руб./грамм; на серебро - 35,87 (-0,11) руб./грамм; на платину - 1737,44 (-5,37) руб./грамм; на палладий - 5120,13 (-15,81) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,01 пункта (1,83%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2628,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42458,935 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 489,348 млрд руб., или на...

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52%... Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52%... читать дальше

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АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР серии 001Р-06 на 5 млрд рублей со сроком 3 года рейтинг «AAA(RU)», говорится в сообщении агентства. «По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности... «По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 4,89% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-242R номинальным объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Данный выпуск гасится в апреле 2025 года. Данный выпуск гасится в апреле 2025 года. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5599 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3672 руб. Минимальный курс евро составил 80,075 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4343 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3741 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3741 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил понедельник в существенном минусе. В Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции и Евросоюзе биржи были закрыты в связи праздником - Пасхальным понедельником. В Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции и Евросоюзе биржи были закрыты в связи праздником - Пасхальным понедельником. Азиатские рынки... Азиатские рынки... читать дальше

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С начала апреля доля новых пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых отсутствуют клинические симптомы заболевания, выросла более чем вдвое, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. "В структуре вчерашних выявлений... "В структуре вчерашних выявлений... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в ходе волатильных торгов в понедельник на следующий день после заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $31,99 за баррель,... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $31,99 за баррель,... читать дальше

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Статистика регистрации залогов в дни, объявленные нерабочими в связи с эпидемией коронавируса, указывает на постепенное охлаждение кредитной активности. Согласно федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",... Согласно федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",... читать дальше

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Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что есть надежда на прекращение роста заболевших коронавирусной инфекцией уже через неделю. "Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, и об этом уже Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер)... "Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, и об этом уже Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер)... читать дальше

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В этом году выручка мировых производителей полупроводников сократится на 0,9% и составит $415,4 млрд по сравнению с $419,1 млрд в прошлом году, ожидает исследовательская компании Gartner. Таким образом, аналитики очень сильно ухудшили прогноз - на $55 млрд. Ранее... Таким образом, аналитики очень сильно ухудшили прогноз - на $55 млрд. Ранее... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-10 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля с 12:00 МСК до 16:00... Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля с 12:00 МСК до 16:00... читать дальше

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Внутренний туризм может возобновиться в июле, при этом российским курортам придется снижать цены на 20-40%, чтобы привлечь туристов после пандемии, считает гендиректор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев. "Если ситуация с коронавирусом пойдет по позитивному... "Если ситуация с коронавирусом пойдет по позитивному... читать дальше

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