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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 апреля
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13 апреля 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 апреля

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13 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3972,83 (-12,27) руб./грамм; на серебро - 35,87 (-0,11) руб./грамм; на платину - 1737,44 (-5,37) руб./грамм; на палладий - 5120,13 (-15,81) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Таким образом, аналитики очень сильно ухудшили прогноз - на $55 млрд. Ранее...    читать дальше
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"Если ситуация с коронавирусом пойдет по позитивному...    читать дальше
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