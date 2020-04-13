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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 150,8 млрд руб.
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13 апреля 2020 года 10:23

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 150,8 млрд руб.

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13 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 150,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 148,5 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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