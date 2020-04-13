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ПАО "Соллерс", постепенно возобновляющее выпуск автомобилей на своих предприятиях, вернуло к работе завод совместного предприятия с американской Ford (ООО "Форд Соллерс Елабуга") после двухнедельного перерыва в связи с нерабочими днями. "Завод Ford Sollers в Елабуге... "Завод Ford Sollers в Елабуге... читать дальше

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SoftBank Group Corp. предупредила, что, вероятно, зафиксировала рекордный операционный убыток по итогам финансового года, завершившегося в марте, из-за потерь ее фонда инвестиций в технологический проекты - Vision Fund. Согласно оценкам SoftBank, ее годовой операционный... Согласно оценкам SoftBank, ее годовой операционный... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,78 пункта (1,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,9 (0%) пункта,... читать дальше

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Президент Японской нефтяной ассоциации Такаси Цукиока заявил, что новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи не соответствует ожиданиям рынка, сообщает арабская служба телеканала CNBC. По его словам, это приводит к тому, что цены на нефть остаются без... По его словам, это приводит к тому, что цены на нефть остаются без... читать дальше

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Российские отельеры назвали главной проблемой отрасли сильное падение спроса. Загрузка многих отелей упала до 3-5%, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, организованной в понедельник фондом "Росконгресс". "Главная проблема отрасли - единовременный коллапс спроса.... "Главная проблема отрасли - единовременный коллапс спроса.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля проработать вопросов совершенствования критериев отнесения к МСП в зависимости от отрасли, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам встречи с предпринимателями 26 марта. "При участии... "При участии... читать дальше

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Минфин РФ направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Интенсивность использования воздушного пространства РФ российскими и зарубежными авиакомпаниями заметно снизилась в начале этого года на фоне ситуации с COVID-19, сообщает Росавиация. Сократились, в том числе, транзитные перевозки, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту"... читать дальше

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Саудовская Аравия в мае снизит цены на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, при этом повысив их для американских клиентов, сообщило агентство Bloomberg. Saudi Aramco понижает стоимость нефти для азиатских покупателей второй месяц подряд. Теперь цена... Saudi Aramco понижает стоимость нефти для азиатских покупателей второй месяц подряд. Теперь цена... читать дальше

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Падение российской экономики в 2020 году может составить 5%, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "У нас есть разброс значений по России, причем есть те, кто считает, что, если цена на нефть будет $35 за баррель, будет даже минимально положительный рост, я когда-то... читать дальше

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ЦБ РФ рассматривает возможность разрешить банкам дистанционный сбор данных в единую биометрическую систему (ЕБС) через телефон и планшет, сообщил представитель Банка России в официальной группе регулятора в Facebook. Действительно, Единая биометрическая система... Действительно, Единая биометрическая система... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемым облигациям МХК "Еврохим" серии БО-001P-08 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Акции крупных туроператоров по переносу отмененных из-за коронавируса туров без доплат оказались очень востребованными и у турагентств, и у туристов, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Так, по ее... Так, по ее... читать дальше

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) воспринимает, как "относительно реалистичный", прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина (озвучен в понедельник) о возможном временном росте безработицы в стране из-за распространения коронавируса до 8 млн человек, сообщил... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 51,07 пункта (1,907%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2626,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,9 (0%) пункта, минимальное... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" полностью поддерживает заключение нового соглашения о снижении добычи ОПЕК+, заявил журналистам пресс-секретарь компании Виталий Матушкин. "Мы последовательно выступали за продление сделки ОПЕК+", - сказал он. "Мы благодарны руководству страны и министру... "Мы благодарны руководству страны и министру... читать дальше

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