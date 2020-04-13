13 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|21:00
|Бюджет США
|Март 2020
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13 апреля 2020 года 14:56
ПАО "Соллерс", постепенно возобновляющее выпуск автомобилей на своих предприятиях, вернуло к работе завод совместного предприятия с американской Ford (ООО "Форд Соллерс Елабуга") после двухнедельного перерыва в связи с нерабочими днями.
"Завод Ford Sollers в Елабуге... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:47
SoftBank Group Corp. предупредила, что, вероятно, зафиксировала рекордный операционный убыток по итогам финансового года, завершившегося в марте, из-за потерь ее фонда инвестиций в технологический проекты - Vision Fund.
Согласно оценкам SoftBank, ее годовой операционный... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,78 пункта (1,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,9 (0%) пункта,... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:35
Президент Японской нефтяной ассоциации Такаси Цукиока заявил, что новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи не соответствует ожиданиям рынка, сообщает арабская служба телеканала CNBC.
По его словам, это приводит к тому, что цены на нефть остаются без... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:29
Российские отельеры назвали главной проблемой отрасли сильное падение спроса. Загрузка многих отелей упала до 3-5%, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, организованной в понедельник фондом "Росконгресс".
"Главная проблема отрасли - единовременный коллапс спроса.... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:17
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля проработать вопросов совершенствования критериев отнесения к МСП в зависимости от отрасли, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.
"При участии... читать дальше
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13 апреля 2020 года 14:08
Минфин РФ направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%, сообщила пресс-служба... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:59
Интенсивность использования воздушного пространства РФ российскими и зарубежными авиакомпаниями заметно снизилась в начале этого года на фоне ситуации с COVID-19, сообщает Росавиация. Сократились, в том числе, транзитные перевозки, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту"... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:52
Саудовская Аравия в мае снизит цены на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, при этом повысив их для американских клиентов, сообщило агентство Bloomberg.
Saudi Aramco понижает стоимость нефти для азиатских покупателей второй месяц подряд. Теперь цена... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:43
Падение российской экономики в 2020 году может составить 5%, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "У нас есть разброс значений по России, причем есть те, кто считает, что, если цена на нефть будет $35 за баррель, будет даже минимально положительный рост, я когда-то... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:35
ЦБ РФ рассматривает возможность разрешить банкам дистанционный сбор данных в единую биометрическую систему (ЕБС) через телефон и планшет, сообщил представитель Банка России в официальной группе регулятора в Facebook.
Действительно, Единая биометрическая система... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:29
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемым облигациям МХК "Еврохим" серии БО-001P-08 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:28
Акции крупных туроператоров по переносу отмененных из-за коронавируса туров без доплат оказались очень востребованными и у турагентств, и у туристов, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Так, по ее... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:20
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) воспринимает, как "относительно реалистичный", прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина (озвучен в понедельник) о возможном временном росте безработицы в стране из-за распространения коронавируса до 8 млн человек, сообщил... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 51,07 пункта (1,907%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2626,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,9 (0%) пункта, минимальное... читать дальше
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13 апреля 2020 года 13:12
"ЛУКОЙЛ" полностью поддерживает заключение нового соглашения о снижении добычи ОПЕК+, заявил журналистам пресс-секретарь компании Виталий Матушкин. "Мы последовательно выступали за продление сделки ОПЕК+", - сказал он.
"Мы благодарны руководству страны и министру... читать дальше
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