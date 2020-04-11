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11 апреля 2020 года 17:54
Предприятия стройкомплекса Москвы смогут поддерживать непрерывные технологические циклы на время приостановки
На время приостановки работы из-за коронавируса столичные предприятия стройкомплекса вправе сохранить на местах лиц, обеспечивающих охрану и содержание, а также непрерывные технологические циклы, сообщили в пресс-службе заммэра Москвы Владимира Ефимова. "Продолжить... читать дальше
.11 апреля 2020 года 17:29
Роспотребнадзор по Москве ввел дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Предписанием главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой 10 апреля введены дополнительные профилактические меры, направленные на предотвращение... читать дальше
.11 апреля 2020 года 16:45
"Горьковский автозавод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в понедельник возобновляет работу основных производств, которые были приостановлены в конце марта после объявления общероссийских нерабочих дней. "Горьковский автозавод подготовился к запуску основных... читать дальше
.11 апреля 2020 года 15:56
Песков: выполнение социальных обязательств в условиях коронавируса является абсолютным приоритетом для руководства страны
Вопрос о выполнении социальных обязательств государства в России в условиях распространения коронавируса "не подлежит обсуждению", это "приоритет" и "константа" для руководства страны, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Социальные обязательства... читать дальше
.11 апреля 2020 года 15:28
Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg. Накануне переговоры о получении согласия Мексики на участие в новой сделке ОПЕК+ не увенчались... читать дальше
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Не менее трети рестораторов в РФ будут вынуждены покинуть рынок из-за последствий эпидемии коронавируса, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "По нашей оценке, общаясь с коллегами из Соединенных Штатов, в Европе, в Юго-восточной Азии, мы примерно... читать дальше
.11 апреля 2020 года 13:25
Приостановка строек на короткий период не станет критичной для реализации проектов новостроек в Москве, заявили "Интерфаксу" столичные застройщики. "На любом этапе строительства жилого объекта недельная приостановка работ критично не повлияет на общие темпы реализации и на... читать дальше
.11 апреля 2020 года 12:41
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года", - написал Собянин на своем сайте в пятницу. Он подчеркнул, что повышение пособия - мера не... читать дальше
.11 апреля 2020 года 12:12
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил правила режима повышенной готовности из-за коронавируса, эти меры пока не несут радикальных изменений для горожан, до момента введения пропусков базовые принципы режима самоизоляции сохраняются, считает депутат Мосгордумы Кирилл... читать дальше
.11 апреля 2020 года 11:46
В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Свыше полутора тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки. "За последние сутки в России... читать дальше
.11 апреля 2020 года 11:31
Министры энергетики стран G20 в ходе заседания в пятницу приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую... читать дальше
.11 апреля 2020 года 11:27
Цены на уран, которые в последнее десятилетие испытывали серьезное давление на фоне снижения спроса после аварии на АЭС "Фукусима" и замораживания целого ряда новых проектов, переживают редкое ралли. По состоянию на 9 апреля цена достигла наивысшего уровня с марта 2016 года,... читать дальше
.11 апреля 2020 года 11:02
США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать "излишек" на себя.... А они возместят это нам позже,... читать дальше
.11 апреля 2020 года 10:49
Временные ограничения по приостановке работы предприятий, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 13 по 19 апреля, не распространяются на работу организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроения и предприятия, работающие по государственному оборонному... читать дальше
.11 апреля 2020 года 10:32
Банк России отмечает первые признаки возвращения спроса иностранных инвесторов на российские активы, говорится в еженедельном финансовом обзоре "Финансовый пульс", подготовленном ЦБ РФ. "Стабилизация ситуации на мировых рынках, позитивные ожидания относительно... читать дальше
.11 апреля 2020 года 10:21
Российские компании готовы к сокращениям добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. "Наши компании готовы, и мы исходим из того, что мы в постоянном контакте с руководителями. Надо провести определенные мероприятия технологического характера, которые позволят им достигнуть тех... читать дальше
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