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ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте ускорилась до 0,6%
В марте потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,8%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%
 
Разработку макропрогноза следует перенести на более поздний срок - предложение Минэкономразвития
Минэкономразвития РФ в связи с текущей ситуацией предложило перенести уточнение 3-летнего макропрогноза на более поздний срок, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с...
 
Обналичивание денег в России упало до 5-летнего минимума
В прошлом году объем операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физлиц, а также корпоративный "пластик" юрлиц и ИП) составил 96 млрд рублей, следует из статистики на сайте ЦБ. Как...
 
Минпромторг против госрегулирования цен на еду
В Мнпромторге считают крайне нежелательным принимать нерыночные и чрезвычайные меры по регулированию цен на продукты. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя предложения депутатов о регулировании наценок на...
 
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11 апреля 2020 года 17:54
Предприятия стройкомплекса Москвы смогут поддерживать непрерывные технологические циклы на время приостановки
На время приостановки работы из-за коронавируса столичные предприятия стройкомплекса вправе сохранить на местах лиц, обеспечивающих охрану и содержание, а также непрерывные технологические циклы, сообщили в пресс-службе заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"Продолжить...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 17:29
В Москве приостанавливается работа большинства городских организаций
Роспотребнадзор по Москве ввел дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Предписанием главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой 10 апреля введены дополнительные профилактические меры, направленные на предотвращение...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 16:45
С 13 апреля "ГАЗ" возобновляет работу основных производств
"Горьковский автозавод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в понедельник возобновляет работу основных производств, которые были приостановлены в конце марта после объявления общероссийских нерабочих дней. "Горьковский автозавод подготовился к запуску основных...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 15:56
Песков: выполнение социальных обязательств в условиях коронавируса является абсолютным приоритетом для руководства страны
Вопрос о выполнении социальных обязательств государства в России в условиях распространения коронавируса "не подлежит обсуждению", это "приоритет" и "константа" для руководства страны, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Социальные обязательства...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 15:28
Saudi Aramco отложила объявление майских цен на нефть еще на день
Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg.

Накануне переговоры о получении согласия Мексики на участие в новой сделке ОПЕК+ не увенчались...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 14:07
Коронавирус "почистит" российский ресторанный рынок на 30% - эксперт
Не менее трети рестораторов в РФ будут вынуждены покинуть рынок из-за последствий эпидемии коронавируса, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "По нашей оценке, общаясь с коллегами из Соединенных Штатов, в Европе, в Юго-восточной Азии, мы примерно...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 13:25
Короткая приостановка строек не станет критичной, считают столичные застройщики
Приостановка строек на короткий период не станет критичной для реализации проектов новостроек в Москве, заявили "Интерфаксу" столичные застройщики. "На любом этапе строительства жилого объекта недельная приостановка работ критично не повлияет на общие темпы реализации и на...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 12:41
Детские пособия в Москве повышаются до 7613 руб. в месяц
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года", - написал Собянин на своем сайте в пятницу. Он подчеркнул, что повышение пособия - мера не...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 12:12
Депутат Мосгордумы: до момента введения пропусков базовые принципы режима самоизоляции сохраняются
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил правила режима повышенной готовности из-за коронавируса, эти меры пока не несут радикальных изменений для горожан, до момента введения пропусков базовые принципы режима самоизоляции сохраняются, считает депутат Мосгордумы Кирилл...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 11:46
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 13,5 тыс.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает оперативный штаб.

Свыше полутора тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки. "За последние сутки в России...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 11:31
Страны G20 создают мониторинговый комитет по координации мер для стабильности мирового энергорынка
Министры энергетики стран G20 в ходе заседания в пятницу приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 11:27
Уран на фоне пандемии подорожал до максимума за 4 года
Цены на уран, которые в последнее десятилетие испытывали серьезное давление на фоне снижения спроса после аварии на АЭС "Фукусима" и замораживания целого ряда новых проектов, переживают редкое ралли. По состоянию на 9 апреля цена достигла наивысшего уровня с марта 2016 года,...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 11:02
США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - Трамп
США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать "излишек" на себя.... А они возместят это нам позже,...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 10:49
Ограничения по работе предприятий Москвы не коснутся организаций ОПК, авиастроения
Временные ограничения по приостановке работы предприятий, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 13 по 19 апреля, не распространяются на работу организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроения и предприятия, работающие по государственному оборонному...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 10:32
ЦБ РФ видит снижение волатильности и первые признаки возвращения спроса иноинвесторов
Банк России отмечает первые признаки возвращения спроса иностранных инвесторов на российские активы, говорится в еженедельном финансовом обзоре "Финансовый пульс", подготовленном ЦБ РФ.

"Стабилизация ситуации на мировых рынках, позитивные ожидания относительно...    читать дальше
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11 апреля 2020 года 10:21
Российские компании смогут сократить добычу в рамках обязательств РФ по сделке - Новак
Российские компании готовы к сокращениям добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. "Наши компании готовы, и мы исходим из того, что мы в постоянном контакте с руководителями. Надо провести определенные мероприятия технологического характера, которые позволят им достигнуть тех...    читать дальше
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