Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4884 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4884 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3935 руб., максимальный - 10,5399 руб. Было заключено 376 сделок. Объем торгов составил 1207,73 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4621 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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