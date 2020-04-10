ЦБ РФ установил курс евро с 11 апреля в размере 80,7358 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 80,7358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,24 коп.

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Баланс рисков для инфляции в середине года сместится в дезинфляционную сторону, Банк России сможет возобновить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "По мере исчерпания разовых проинфляционных факторов уже в середине года баланс... "По мере исчерпания разовых проинфляционных факторов уже в середине года баланс... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 1,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 2,3% в феврале, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы инфляции замедлились до минимума с февраля 2019 года. При... При... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале 2020 года снизилось на 31,7%, до $32,1 млрд, по сравнению с $47,0 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ,... Как отмечается в комментарии ЦБ РФ,... читать дальше

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Инфляция в России на 6 апреля составила 2,8-2,9% сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции. "Недельная инфляция последние три недели складывается заметно выше типичных темпов роста цен для этого времени года. Соответственно, оценка годовой инфляции по... читать дальше

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Профицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2020 года был исполнен с профицитом 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП, говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета. В январе-феврале бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,7% ВПП, в январе - 2%... В январе-феврале бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,7% ВПП, в январе - 2%... читать дальше

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Росбанк установил ставку 14-20-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в октябре 2013 года по ставке 8,4% годовых. Ставка текущего купона -... Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в октябре 2013 года по ставке 8,4% годовых. Ставка текущего купона -... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 83 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2020 года сократилось на 35,4% и составило $21,7 млрд по сравнению с $33,6 млрд в январе-марте 2019 года. Такая предварительная информация содержится в оценке платежного баланса РФ,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,38 пункта (1,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2666,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2678,3 (-0,87%) пункта,... читать дальше

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Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 29,8% - до $17 млрд, по сравнению с $24 млрд оттока в январе-марте 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России. "Сложившийся результат по операциям, отражаемым в текущем... "Сложившийся результат по операциям, отражаемым в текущем... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-март 2020 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 207,08 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,57/75,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 62 коп., Cредний курс продажи...

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Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, передает Bloomberg слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика,... В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика,... читать дальше

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