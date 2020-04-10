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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 148,5 млрд руб.
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10 апреля 2020 года 10:30
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 148,5 млрд руб.
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10 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 148,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 68,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Росбанк установил ставку 14-20-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в октябре 2013 года по ставке 8,4% годовых. Ставка текущего купона -... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
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Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 29,8% - до $17 млрд, по сравнению с $24 млрд оттока в январе-марте 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России. "Сложившийся результат по операциям, отражаемым в текущем... читать дальше
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