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В ходе вчерашних торгов цены на золото достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ. Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг обнародовала новые программы кредитования и... Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг обнародовала новые программы кредитования и... читать дальше

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Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе, с текстом которого ознакомился "Интерфакс". Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30... Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки продемонстрировали повышательный тренд. Поддержку индексам оказало объявление ФРС о новых стимулирующих мерах, а также надежды на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение... Поддержку индексам оказало объявление ФРС о новых стимулирующих мерах, а также надежды на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение... читать дальше

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Минэкономразвития РФ в связи с текущей ситуацией предложило перенести уточнение 3-летнего макропрогноза на более поздний срок, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести... "В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 81,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,59 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 74,605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,49 коп.

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Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Промышленное производство во Франции Промышленное производство во Франции ... ...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,65 пункта (1,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,77 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43212,162 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 915,498 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5093 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14212 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6783 руб. Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 15718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9863 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил четверг на позитиве. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности. Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,... Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,... читать дальше

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Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмовсооющил "Интерфаксу", что НАПФ просит Банк России до 40% повысить максимально возможный лимит инвестирования пенсионных резервов и накоплений в облигации акционеров и связанных... читать дальше

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Экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места, уверен глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,... "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,... читать дальше

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