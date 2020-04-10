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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте ускорилась до 0,6%
В марте потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,8%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%
 
Дефолты по автокредитам продемонстрировали рост
Длившийся два года тренд на снижение просрочки по автокредитам преломился в 1-м квартале 2020 года. Объем дефолтной задолженности по автокредитам за 1-й квартал 2020 года вырос на 4%, до 52 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го,...
 
У россиян вырос страх потери сбережений
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и падение курса рубля, рейтинг страхов россиян за полгода почти не изменился - вырос лишь страх потери сбережений. Это следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". Согласно...
 
Долг банкротов в России снизился почти в 2 раза
Совокупная задолженность юридических и физических лиц, признанных банкротами, в 2019 году сократилась в 1,88 раза - до 2,18 трлн рублей по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде (ВС)...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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10 апреля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Промышленное производство во Франции Февраль 2020
15:30 Изменение потребительских цен в США Март 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
10 апреля 2020 года 08:22
Золото подорожало до максимума с конца 2012 года на действиях ФРС, доллар снижается
В ходе вчерашних торгов цены на золото достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ.

Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг обнародовала новые программы кредитования и...    читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:17
Страны ОПЕК+ готовы снижать добычу нефти до мая 2022 г., если подключится Мексика
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30...    читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:15
Фондовые рынки Европы закрылись вчера в мажоре
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки продемонстрировали повышательный тренд.

Поддержку индексам оказало объявление ФРС о новых стимулирующих мерах, а также надежды на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение...    читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:09
Разработку макропрогноза следует перенести на более поздний срок - предложение Минэкономразвития
Минэкономразвития РФ в связи с текущей ситуацией предложило перенести уточнение 3-летнего макропрогноза на более поздний срок, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести...    читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,0882 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 81,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,59 коп.
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10 апреля 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,605 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 74,605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,49 коп.
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10 апреля 2020 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.

Это автоматическое сообщение.
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10 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Промышленное производство во Франции

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09 апреля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 9 апреля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,65 пункта (1,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,77 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 апреля выросла на 2,16% и составила 43212,162 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43212,162 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 915,498 млрд руб., или на...
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09 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5093 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5093 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,6783 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14212 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6783 руб.

Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9863 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 15718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9863 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, индекс РТС на 3,7%
Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил четверг на позитиве.

Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности.

Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:54
НАПФ просит ЦБ повысить лимит инвестирования пенсионных накоплений и резервов в облигации акционеров и связанных сторон до 40%
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмовсооющил "Интерфаксу", что НАПФ просит Банк России до 40% повысить максимально возможный лимит инвестирования пенсионных резервов и накоплений в облигации акционеров и связанных...    читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:48
Глава ФРС уверен: восстановление экономики США, когда оно произойдет, будет существенным
Экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места, уверен глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,...    читать дальше
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