10 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Февраль 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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10 апреля 2020 года 08:22
В ходе вчерашних торгов цены на золото достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ.
Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг обнародовала новые программы кредитования и... читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:17
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".
Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30... читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:15
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки продемонстрировали повышательный тренд.
Поддержку индексам оказало объявление ФРС о новых стимулирующих мерах, а также надежды на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение... читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:09
Минэкономразвития РФ в связи с текущей ситуацией предложило перенести уточнение 3-летнего макропрогноза на более поздний срок, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести... читать дальше
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10 апреля 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 81,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,59 коп.
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10 апреля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 74,605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,49 коп.
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10 апреля 2020 года 08:00
Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.
Это автоматическое сообщение.
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10 апреля 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Промышленное производство во Франции
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09 апреля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,65 пункта (1,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,77 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43212,162 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 915,498 млрд руб., или на...
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09 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5093 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -... читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14212 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6783 руб.
Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... читать дальше
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09 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 15718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9863 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:59
Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил четверг на позитиве.
Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности.
Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,... читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:54
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмовсооющил "Интерфаксу", что НАПФ просит Банк России до 40% повысить максимально возможный лимит инвестирования пенсионных резервов и накоплений в облигации акционеров и связанных... читать дальше
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09 апреля 2020 года 18:48
Экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места, уверен глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,... читать дальше
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