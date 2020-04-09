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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9863 руб.
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09 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9863 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 15718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9863 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,595 руб., максимальный - 75,0075 руб. К этому времени было заключено 90276 сделок. Объем торгов составил 321986,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7425 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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