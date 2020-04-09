ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 74,605 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 74,605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,49 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,65 пункта (1,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,77 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43212,162 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 915,498 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5093 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3101 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 14212 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6783 руб. Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 15718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9863 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил четверг на позитиве. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали позитивный настрой в надежде на возобновление экономической деятельности. Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,... Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре,... читать дальше

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Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмовсооющил "Интерфаксу", что НАПФ просит Банк России до 40% повысить максимально возможный лимит инвестирования пенсионных резервов и накоплений в облигации акционеров и связанных... читать дальше

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Экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места, уверен глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,... "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит,... читать дальше

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Американский промышленный конгломерат General Electric (GE) отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. Компания также сообщила, что ее скорректированная прибыль на акцию в 1-м квартале будет... Компания также сообщила, что ее скорректированная прибыль на акцию в 1-м квартале будет... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности, говорится в пресс-релизе регулятора. "Финансовым организациям необходимо провести дополнительный анализ... "Финансовым организациям необходимо провести дополнительный анализ... читать дальше

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Эксперты Всемирного банка (ВБ) полагают, что российской экономике могут потребоваться дополнительные бюджетные стимулы в том случае, если сценарий с пандемией коронавируса потребует более жестких мер для ее сдерживания, которые еще больше снизят экономическую активность в... читать дальше

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Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания акционеров, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Тем организациям, которые уже назначили... Тем организациям, которые уже назначили... читать дальше

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В апреле индекс потребительского доверия в США упал до минимальной отметки с декабря 2011 года. Его значение опустилось до 71 пункта по сравнению с 89,1 пункта в марте, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот... читать дальше

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Доллар США и евро падают на "Московской бирже" в ходе торгов в четверг, курс евро опускался ниже 80 руб./EUR1 за евро впервые с 6 марта, доллар - ниже 73 руб./$1 впервые с 13 марта. Курс доллара в 17:34 мск составил 72,77 руб./$1, снизившись на 2,2 рубля к уровню... Курс доллара в 17:34 мск составил 72,77 руб./$1, снизившись на 2,2 рубля к уровню... читать дальше

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В ходе торгов в четверг индекс МосБирж преодолел рубеж 2700 пунктов впервые с 6 марта на фоне ускорившей подъем нефти в ожидании новостей с проходящей телеконференции стран ОПЕК+ по вопросам ограничения добычи сырья. К 17:32 мск индекс МосБиржи вырос до 2705,26 пункта... К 17:32 мск индекс МосБиржи вырос до 2705,26 пункта... читать дальше

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Портфель заказов РФ в сфере ВТС превышает $55 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин. "Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов. В числе партнёров - около ста стран мира", - заявил Путин на заседании Комиссии по военно-техническому... "Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов. В числе партнёров - около ста стран мира", - заявил Путин на заседании Комиссии по военно-техническому... читать дальше

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