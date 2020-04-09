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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 81,0882 руб.
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09 апреля 2020 года 12:37
ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 81,0882 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 81,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,59 коп. Это автоматическое сообщение.
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Американский промышленный конгломерат General Electric (GE) отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. Компания также сообщила, что ее скорректированная прибыль на акцию в 1-м квартале будет... читать дальше
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