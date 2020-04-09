09 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Февраль 2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Февраль 2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Март 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 марта по 04 апреля
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Март 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 марта
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Февраль 2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2020
Это автоматическое сообщение.
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09 апреля 2020 года 09:13
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00490-R-001P.
Номинал одной... читать дальше
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09 апреля 2020 года 09:11
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о запуске Евросоюзом программы помощи странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями - "Team Europe". "Цель состоит в том, чтобы помочь наиболее уязвимым странам, в частности, в Африке, соседним с ЕС государствам,... читать дальше
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09 апреля 2020 года 09:04
Большинство фондовых рынков государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе сегодняшних торгов, однако японский индикатор Nikkei 225 снижается. Инвесторы оценивают возможные темпы восстановления экономик региона после кризиса, связанного с пандемией... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о прогрессе в урегулировании спора РФ и Саудовской Аравии по объемам добычи нефти. "За последнюю неделю был достигнут прогресс", - сказал он на брифинге в Белом доме. "Я думаю, что они смогут найти решение", - добавил... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:45
Минэнерго в рамках разработки дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики по итогам заседания правительственной комиссии, состоявшегося 20 марта, предложило рассмотреть возможность отсрочки выплаты дивидендов нефтяным компаниям за 2019 год,... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:36
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в последние недели активно скупал акции четырех крупных европейских нефтекомпаний - Equinor ASA, Royal Dutch Shell Plc, Total SA и Eni SpA, считая их бумаги недооцененными в условиях спада на нефтяном... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:31
Эксперты считают, что американская экономика столкнется с резким спадом, а также скачком числа безработных этой весной на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного The Wall Street Journal, проведенного с 3... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 28833,19 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70202,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:23
Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 1-м квартале упали на 17,8% - до 483,241 тыс. Реализация коммерческих грузовиков снизилась на 14,9% - до 64,588 тыс., говорится в сообщении германского автомобилестроительного концерна Daimler AG. Падение продаж подразделения... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:18
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) увидели угрозу резкого спада экономической активности и ухудшения рыночных условий в США, что подтолкнуло их к двум снижениям ставки в прошлом месяце, а также запуску ряда программ с целью ограничения негативных последствий... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:14
Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4% после того как Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Сенатор сообщил о своем решении в Twitter. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:09
В мире по состоянию на 04:00 по московскому времени в четверг зафиксировано более 1,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили американский университет Джона Хопкинса и гонконгское издание South China Morning Post, которые осуществляют мониторинг... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:05
Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду, после того как министры финансов стран Еврогруппы не смогли достичь соглашения относительно экономического ответа на кризис, вызванный коронавирусом.
Министры финансов стран... читать дальше
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09 апреля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 75,7499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,49 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 82,2341 руб. По сравнению с...
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09 апреля 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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