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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 марта по 3 апреля на 15177 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10497 тыс. баррелей
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08 апреля 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 марта по 3 апреля на 15177 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10497 тыс. баррелей
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8 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15177 тыс. баррелей - до 484,37 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10497 тыс. баррелей и составили 257,303 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 476 тыс. баррелей, достигнув 122,724 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 9250 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 5550 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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08 апреля 2020 года 17:52
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 1 млн 682,203 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:52
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 231 тыс. 746 облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:51
Норвегия сокращает объемы геологоразведочных работ на шельфе, но пока сохраняет добычу нефти на прежнем уровне, несмотря на вспышку коронавируса и снижение цен на нефть. Как говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), нефтегазовая отрасль Норвегии... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:43
Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец марта составил 3 тыс. 184,8 тонны на $164,8 млрд, побив рекорд предыдущего месяца, подсчитал World Gold Council (WGC). За март приток золота в ETF составил 150,9 тонны на $8,1 млрд,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:42
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:35
Сбербанк России переведет до 100% своих отделений на обычный режим работы с 9 апреля, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 марта по 3 апреля на 15177 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10497 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15177 тыс. баррелей - до 484,37 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10497 тыс. баррелей и составили 257,303 млн... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6628 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,26 руб.,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:27
Фондовые индексы США прибавляют менее 1% в ходе торгов в среду. Накануне индикаторы снизились на 0,1-0,3%, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков. Основные индексы прибавили около 20% по сравнению с минимумом, зафиксированным 23 марта, отмечает... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:22
Темпы роста потребительского кредитования в США в феврале существенно ускорились, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель подскочил на $22,3 млрд, или на 6,4%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В январе подъем составлял... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:21
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:16
ромсвязьбанк выкупил по оферте 600 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, 1 апреля банк приобрел в рамках этой же оферты 3 млн 567,672 тыс. облигаций БО-08. Таким образом, общее количество приобретенных за два дня... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:14
Надо распространить на все пострадавшие от эпидемии МСП отсрочку страховых взносов на полгода - Путин
Мера поддержки малого и среднего бизнеса в виде отсрочки на полгода по уплате страховых взносов должна быть распространена на все пострадавшие от борьбы с пандемией коронавируса предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с главами российских... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:08
Обширная география России и особенности пассажиропотока между регионами позволяют сделать вывод, что единого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по России, вероятнее всего, не будет, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:55
Темпы падения мировой торговли в 2020 году будут более существенными, чем в период кризиса 2008-2009 гг. - ВТО
Падение объема мировой торговли в 2020 году может составить от 13% до 32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру, говорится в докладе Всемирной торговой организации. Широкий диапазон... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:51
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-391 на 8 млрд 977,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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