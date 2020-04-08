Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6628 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6628 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,26 руб., максимальный - 75,89 руб. Было заключено 12323 сделки. Объем торгов составил 42540,21 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,4175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.