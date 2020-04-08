ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 апреля в размере 75,7499 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 75,7499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,49 коп.

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 1 млн 682,203 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4%... Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4%... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 231 тыс. 746 облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3%... читать дальше

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Норвегия сокращает объемы геологоразведочных работ на шельфе, но пока сохраняет добычу нефти на прежнем уровне, несмотря на вспышку коронавируса и снижение цен на нефть. Как говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), нефтегазовая отрасль Норвегии... Как говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), нефтегазовая отрасль Норвегии... читать дальше

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Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец марта составил 3 тыс. 184,8 тонны на $164,8 млрд, побив рекорд предыдущего месяца, подсчитал World Gold Council (WGC). За март приток золота в ETF составил 150,9 тонны на $8,1 млрд,... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27... Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27... читать дальше

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Сбербанк России переведет до 100% своих отделений на обычный режим работы с 9 апреля, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15177 тыс. баррелей - до 484,37 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10497 тыс. баррелей и составили 257,303 млн... Товарные запасы бензина повысились на 10497 тыс. баррелей и составили 257,303 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6628 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,26 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 75,26 руб.,... читать дальше

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Фондовые индексы США прибавляют менее 1% в ходе торгов в среду. Накануне индикаторы снизились на 0,1-0,3%, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков. Основные индексы прибавили около 20% по сравнению с минимумом, зафиксированным 23 марта, отмечает... читать дальше

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Темпы роста потребительского кредитования в США в феврале существенно ускорились, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель подскочил на $22,3 млрд, или на 6,4%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В январе подъем составлял... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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ромсвязьбанк выкупил по оферте 600 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, 1 апреля банк приобрел в рамках этой же оферты 3 млн 567,672 тыс. облигаций БО-08. Таким образом, общее количество приобретенных за два дня... Как сообщалось, 1 апреля банк приобрел в рамках этой же оферты 3 млн 567,672 тыс. облигаций БО-08. Таким образом, общее количество приобретенных за два дня... читать дальше

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Мера поддержки малого и среднего бизнеса в виде отсрочки на полгода по уплате страховых взносов должна быть распространена на все пострадавшие от борьбы с пандемией коронавируса предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с главами российских... читать дальше

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Обширная география России и особенности пассажиропотока между регионами позволяют сделать вывод, что единого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по России, вероятнее всего, не будет, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима... читать дальше

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Падение объема мировой торговли в 2020 году может составить от 13% до 32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру, говорится в докладе Всемирной торговой организации. Широкий диапазон... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-391 на 8 млрд 977,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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