.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1515,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2717,05 млрд руб.
.
08 апреля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1515,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2717,05 млрд руб.
|0
8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 1515,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1348,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1839,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1669,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 2717,05 млрд руб. против 2394,58471 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 апреля 2020 года 17:52
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 1 млн 682,203 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:52
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 231 тыс. 746 облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:51
Норвегия сокращает объемы геологоразведочных работ на шельфе, но пока сохраняет добычу нефти на прежнем уровне, несмотря на вспышку коронавируса и снижение цен на нефть. Как говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), нефтегазовая отрасль Норвегии... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:43
Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец марта составил 3 тыс. 184,8 тонны на $164,8 млрд, побив рекорд предыдущего месяца, подсчитал World Gold Council (WGC). За март приток золота в ETF составил 150,9 тонны на $8,1 млрд,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:42
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:35
Сбербанк России переведет до 100% своих отделений на обычный режим работы с 9 апреля, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 марта по 3 апреля на 15177 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10497 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15177 тыс. баррелей - до 484,37 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10497 тыс. баррелей и составили 257,303 млн... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6628 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,26 руб.,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:27
Фондовые индексы США прибавляют менее 1% в ходе торгов в среду. Накануне индикаторы снизились на 0,1-0,3%, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков. Основные индексы прибавили около 20% по сравнению с минимумом, зафиксированным 23 марта, отмечает... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:22
Темпы роста потребительского кредитования в США в феврале существенно ускорились, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель подскочил на $22,3 млрд, или на 6,4%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В январе подъем составлял... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:21
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:16
ромсвязьбанк выкупил по оферте 600 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, 1 апреля банк приобрел в рамках этой же оферты 3 млн 567,672 тыс. облигаций БО-08. Таким образом, общее количество приобретенных за два дня... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:14
Надо распространить на все пострадавшие от эпидемии МСП отсрочку страховых взносов на полгода - Путин
Мера поддержки малого и среднего бизнеса в виде отсрочки на полгода по уплате страховых взносов должна быть распространена на все пострадавшие от борьбы с пандемией коронавируса предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с главами российских... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:08
Обширная география России и особенности пассажиропотока между регионами позволяют сделать вывод, что единого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по России, вероятнее всего, не будет, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:55
Темпы падения мировой торговли в 2020 году будут более существенными, чем в период кризиса 2008-2009 гг. - ВТО
Падение объема мировой торговли в 2020 году может составить от 13% до 32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру, говорится в докладе Всемирной торговой организации. Широкий диапазон... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:51
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-391 на 8 млрд 977,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.