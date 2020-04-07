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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,10% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-232R на 543 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,5 млрд рублей, 16,92% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-237R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 423 млн рублей и... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,15 пункта (0,463%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2634,74 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42520,516 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 735,959 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6952 руб. Минимальный курс юаня составил 10,643 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,643 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5285 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1586 руб. Минимальный курс евро составил 81,3975 руб.,... Минимальный курс евро составил 81,3975 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода и его облигаций на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими... "Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные, предусмотрена годовая оферта. Купоны квартальные, предусмотрена годовая оферта. Сбор заявок инвесторов начался в 13:00 МСК 27 марта и... Сбор заявок инвесторов начался в 13:00 МСК 27 марта и... читать дальше

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента с медицинскими экспертами по ситуации с коронавирусом заявил о дефиците защитных костюмов для работы персонала в больницах в условиях коронавируса. "Самое главное то, на что вы Владимир Владимирович... "Самое главное то, на что вы Владимир Владимирович... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги существенным ростом, завершил вторник в плюсе. Европейские фондовые индикаторы второй день подряд демонстрировали активный рост. Европейские фондовые индикаторы второй день подряд демонстрировали активный рост. Азиатские рынки в основном закрылись в зеленой зоне. Азиатские рынки в основном закрылись в зеленой зоне. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что сейчас абсолютно неправильно отказываться от самоизоляции. "Отказываться сейчас от изоляции - это было бы абсолютно неправильно. Сейчас наука эпидемиология и Всемирная... "Отказываться сейчас от изоляции - это было бы абсолютно неправильно. Сейчас наука эпидемиология и Всемирная... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Республики Татарстан обусловлен высокими показателями развития... "Кредитный рейтинг Республики Татарстан обусловлен высокими показателями развития... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба подготовила проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" - как для населения, так и для промышленности - на 3%. В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 - лишь на 1,4%, в этом повышении... В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 - лишь на 1,4%, в этом повышении... читать дальше

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Саудовская Аравия, председательствующая в G20, 10 апреля проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении... читать дальше

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В США количество открытых вакансий снизилось в феврале незначительно, однако аналитики ожидают рекордного падения показателя в марте на фоне распространения COVID-19. Число открытых вакансий в позапрошлом месяце сократилось на 130 тыс. - до 6,882 млн по сравнению с... Число открытых вакансий в позапрошлом месяце сократилось на 130 тыс. - до 6,882 млн по сравнению с... читать дальше

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В России производятся 14 из 17 препаратов, рекомендованных Минздравом для борьбы с коронавирусом, с Китаем ведется работа по закупке, в том числе готовых лекарственных форм при необходимости, заявил во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается... "Что касается... читать дальше

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