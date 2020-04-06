Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,5385 руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5385 руб.

Минимальный курс евро составил 82,255 руб., максимальный - 83,1125 руб. Было заключено 3749 сделок. Объем торгов составил 17471 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,55 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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