Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

3 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.04 по 12.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,28 пункта (1,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,23 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41304,194 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 919,690 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8471 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7761 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7761 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 11434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0115 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 21846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1258 руб. Минимальный курс евро составил 82,65 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,65 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ на подъеме в пятницу вслед за раллирующей нефтью протестировал рубеж 2600 пунктов по индексу МосБиржи, после чего к вечеру несколько снизил темпы роста перед выходными. В пятницу по итогам торгов азиатские фондовые индексы преимущественно... В пятницу по итогам торгов азиатские фондовые индексы преимущественно... читать дальше

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Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект постановления, в котором предлагается автоматически продлить срок действия лицензий на ряд видов деятельности, говорится в сообщении министерства. Как заявил ранее на брифинге глава ведомства Максим Решетников, данная... Как заявил ранее на брифинге глава ведомства Максим Решетников, данная... читать дальше

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Вторую неделю подряд в США снижается стоимость ипотечного кредитования. Показатель приблизился к историческому минимуму. Так, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась до 3,33% по сравнению с 3,5% годовых в прошлый четверг, говорится в... Так, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась до 3,33% по сравнению с 3,5% годовых в прошлый четверг, говорится в... читать дальше

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Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. Как говорится в обзоре инвестбанка, это предварительная оценка. Как говорится в обзоре инвестбанка, это предварительная оценка. "Ранее мы полагали, что экономический рост в России сменится... "Ранее мы полагали, что экономический рост в России сменится... читать дальше

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Перекрывать границы Санкт-Петербурга не планируется, принятых мер достаточно, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Что касается города, мы его закрывать не собираемся, обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которая сейчас... "Что касается города, мы его закрывать не собираемся, обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которая сейчас... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте облигации серии А25 на сумму 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее, 24 марта, ДОМ.РФ установил ставку 28-го купона облигаций в размере 0,1% годовых. Ставка предыдущих купонов - 7,75% годовых. Ранее, 24 марта, ДОМ.РФ установил ставку 28-го купона облигаций в размере 0,1% годовых. Ставка предыдущих купонов - 7,75% годовых. Агентом по приобретению... Агентом по приобретению... читать дальше

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ПАО "Соллерс" после нерабочей недели возобновит выпуск автомобилей на заводе MazdaSollers во Владивостоке, запуск остальных производств в течение следующей недели находится в процессе согласования, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Предприятия группы "Соллерс"... "Предприятия группы "Соллерс"... читать дальше

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Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за первый квартал 2020 года не позднее 7 мая, а годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год - не позднее 12 мая, говорится в сообщении ЦБ РФ. Такое решение ЦБ РФ принял в связи с указом президента РФ о продлении... Такое решение ЦБ РФ принял в связи с указом президента РФ о продлении...

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Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) направила письмо на имя председателя ЦБ РФ с просьбой провести внеочередное собрание совета директоров и снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п. "Прошу Вас провести... "Прошу Вас провести... читать дальше

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Американский инвестбанк JPMorgan Chase & Co. намерен получить полный контроль над китайским СП в сфере управления активами. Таким образом, JPMorgan может стать первым иностранным фининститутом, который будет полностью владеть китайской компанией в сфере ценных бумаг... Таким образом, JPMorgan может стать первым иностранным фининститутом, который будет полностью владеть китайской компанией в сфере ценных бумаг... читать дальше

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Администрация президента США обсудила вынужденное сокращение нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за распространения коронавируса среди рабочих на офшорных платформах, пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Нет ясности, рассматривается ли это... Нет ясности, рассматривается ли это... читать дальше

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