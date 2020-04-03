Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,2749 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2749 руб.

Минимальный курс евро составил 82,6075 руб., максимальный - 84,02 руб. Было заключено 4217 сделок. Объем торгов составил 14248,92 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,7875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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