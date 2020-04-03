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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9044 руб.
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03 апреля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9044 руб.

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3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 296 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9044 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8349 руб., максимальный - 10,9553 руб. Было заключено 25 сделок. Объем торгов составил 69,33 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8475 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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