Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3631 руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3631 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,09 руб., максимальный - 79,2325 руб. Было заключено 15888 сделок. Объем торгов составил 52712,46 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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