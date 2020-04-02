.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3631 руб.
.
ГЛАВНОЕ
S&P снизило прогноз роста мирового ВВП до 0,4%
Рейтинговое агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики до 0,4% с 3,3%, прогнозировавшихся в декабре. Агентство ожидает снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году и повышение на 3,8% в следующем году
 
Кудрин не исключил падения ВВП РФ в 2020 г. в умеренном варианте на 3-5%
Падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе совещания президента РФ с членами правительства...
 
Банковские страхи: люди специально не будут платить по кредитам
Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Однако, пишут "Ведомости", банкиры поправками недовольны –...
 
Траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30%
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть, пишут "Известия", приводя прогноз экспертов отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

02 апреля 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3631 руб.

 0  
2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3631 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,09 руб., максимальный - 79,2325 руб. Было заключено 15888 сделок. Объем торгов составил 52712,46 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 апреля 2020 года 18:42
Саудовская Аравия призывает созвать экстренную встречу ОПЕК+
Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке, сообщает саудовское агентство СПА.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 18:37
Объем сделок с драгметаллами на "Московской бирже" в марте сократился на 25%
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в марте 2020 года составил 2,33 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель сократился на 25%.

Всего за 1-й квартал объем торгов драгметаллами...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 18:31
Leroy Merlin закрыл большинство магазинов в России
DIY-ритейлер Leroy Merlin, управляющий магазинами товаров для ремонта и обустройства дома, закрыл большинство магазинов в России из-за ограничений, которые власти вводят для борьбы с распространением коронавируса. На данный момент открыта часть магазинов Leroy Merlin - менее 20%...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 18:24
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Российский рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже" после заявления президента США Дональда Трампа о возможном снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 77,7 руб в 17:40 мск, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 18:17
Сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн б/с - Трамп
Сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки, пишет президент США Дональд Трамп в своем следующем посте в Твиттер.

Десять минут ранее он написал, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить нефтедобычу до 10 млн баррелей (в сутки) и значительно...
.
02 апреля 2020 года 18:11
ЛУКОЙЛ" локально выходил на 3-е место по капитализации
Рост акций "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов на "Мосбирже" превысил 10%, при этом компания локально выходила на 3-е место в России по уровню рыночной капитализации.

По данным на 17:43 мск, стоимость акций "ЛУКОЙЛа" достигла 5187,5 рубля за штуку, что на 10,97% выше уровня...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 18:02
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, несмотря на данные о рекордном росте числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:48
Новак: текущая ситуация на нефтяном рынке изменится, если будет увеличение спроса на нефть
Текущая ситуация на нефтяном рынке изменится только, если будет увеличение спроса на нефть, невозможно изменить ее ограничением добычи стран ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Отвечая на вопрос, идет ли передел нефтяного...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:39
Годовая выручка "Микояновского мясокомбината" сократилась на 4,9%
По итогам 2019 года выручка Микояновского мясокомбината (Москва) составила 10 млрд 624,138 млн рублей, что на 4,87% меньше, чем в 2018 году (11 млрд 168,315 млн рублей), сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Валовая прибыль увеличилась до 1 млрд 814,107 млн...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:32
Новосибирская область 7 апреля проведет доразмещение облигаций объемом до 4,2 млрд руб
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 7 апреля проведет доразмещение облигаций серии 34020 в объеме до 4 млрд 249,2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Размещение пройдет в форме аукциона по цене не ниже 98,88% от...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:31
Путин подписал указ о мерах по обеспечению благополучия населения в связи с распространением коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)", сообщила пресс-служба Кремля.

Ниже...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3631 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3631 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,09 руб.,...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:26
Путин: в Москве ситуацию с коронавирусом пока переломить не удается
Ситуацию с коронавирусом в Москве переломить пока не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:22
Период нерабочих дней может быть сокращен, если позволит обстановка - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней из-за борьбы с распространением коронавируса, продленный до 30 апреля, может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки. "С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:19
Компании РФ снизили премию при поставках нефти в Белоруссию до $5 за тонну
Российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию до $5 за тонну. "Из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компаний. Премия была снижена в соответствии с договоренностями с $12 до $5", - сообщил министр энергетики...    читать дальше
.
02 апреля 2020 года 17:12
Путин: режим нерабочих дней продлевается до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплаты. "Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.