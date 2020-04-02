Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,508 руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,508 руб.

Минимальный курс евро составил 83,76 руб., максимальный - 86,2325 руб. Была заключена 2821 сделка. Объем торгов составил 11568,97 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,88 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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