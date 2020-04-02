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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 0 млрд руб.
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02 апреля 2020 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 0 млрд руб.
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2 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 0 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -99,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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02 апреля 2020 года 11:07
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.02 апреля 2020 года 10:37
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Правительство прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 0,9% по итогам 2020 года, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов. "С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%", - сказал Даленов на заседании правительства в четверг, представляя... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:26
Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год, сообщил "Интерфаксу" глава Росстата Павел Малков. По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:20
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 77,5898 руб.... читать дальше
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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,72 пункта (2,253%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2529,33 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 37,15 пункта (3,761%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,5898... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 0 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.02 апреля 2020 года 10:13
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Товарные интервенции на рынке зерна РФ (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) начнутся 13 апреля, сообщает Минсельхоз, уточняя, что это предварительная дата. "В общей сложности планируется направить до 1,5 млн тонн зерна на внутренний рынок для... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:07
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал активным ростом вслед за отскочившей нефтью на ожиданиях поддержки сырьевого сектора. Нефтяные цены прибавляют сегодня 10-12% после падения накануне. Повышаются и котировки фьючерсов на индексы США. Между тем вчера... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 76,22/79,59 руб.
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.02 апреля 2020 года 09:56
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.02 апреля 2020 года 09:54
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет, сообщает сайт правительства. Документ опубликован на сайте правительства.... читать дальше
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