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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 20 марта по 27 марта на 13833 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7524 тыс. баррелей
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01 апреля 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 20 марта по 27 марта на 13833 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7524 тыс. баррелей
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1 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13833 тыс. баррелей - до 469,193 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 7524 тыс. баррелей и составили 246,806 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2194 тыс. баррелей, достигнув 122,248 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3300 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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