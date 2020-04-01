Запасы нефти в США выросли за период с 20 марта по 27 марта на 13833 тыс. баррелей, бензина - выросли на 7524 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3300 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 7524 тыс. баррелей и составили 246,806 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

1 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 13833 тыс. баррелей - до 469,193 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Правительство Россия направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения в части ставки налога на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, сообщил в среду премьер РФ Михаил Мишустин. "Реализацию поручения по... "Реализацию поручения по... читать дальше

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Жители Великобритании в прошлом месяце заметно увеличили покупки в супермаркетах, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Kantar. При этом расходы на алкогольную продукцию выросли на 22%. По данным исследовательской фирмы, за последние 4 недели жители страны в целом... По данным исследовательской фирмы, за последние 4 недели жители страны в целом... читать дальше

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В марте индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов,... Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов,... читать дальше

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