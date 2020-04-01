Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,9763 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,9763 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,5025 руб., максимальный - 79,3675 руб. Было заключено 12907 сделок. Объем торгов составил 42865,03 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.