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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2615,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1834,01 млрд руб.
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01 апреля 2020 года 09:49
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2615,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1834,01 млрд руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 апреля составили по Российской Федерации 2615,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2436,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2318,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2130,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 апреля составили 1834,01 млрд руб. против 1760,03524 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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